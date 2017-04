„Snapchat ist eine App für Reiche“: Snap-Chef Evan Spiegel im Shitstorm – aus Indien

Von

„Die App ist nur etwas für reiche Leute“. Das soll Snap-Chef Evan Spiegel in einem Meeting über die Wachstumsambitionen von Snapchat 2015 gesagt haben. Die Konsequenz: „Ich will nicht in arme Länder wie Indien oder Spanien expandieren.“

Der Vorwurf wiegt schwer. Spiegel, der selbst aus einem begüterten Elternhaus kommt, mit Superstar-Model Miranda Kerr verlobt ist und es seit dem Börsengang Anfang März auf ein geschätztes Vermögen von über 4 Milliarden Dollar bringt, soll die verhängnisvollen Sätze gegenüber dem ehemaligen Mitarbeiter Anthony Pompliano geäußert haben, der sich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Internet-Unternehmen befindet.

Evan Spiegel erlebt indischen Shitstorm

Das Dokument, in dem die Sätze fallen, ist seit vergangener Woche öffentlich – das Unterhaltungsmagazin Variety berichtete als erstes Medium darüber. Obwohl Snap-Sprecher das Zitat als „lächerlich“ herunterzuspielen versuchen, hat sich Spiegels fataler Satz im Social Web schnell verselbständigt.

Die Reaktionen folgten prompt: Nutzer deinstallierten die App und machten ihrem Ärger mit 1-Stern-Bewertungen im App Store oder Googles Play Store Luft. Andere Nutzer – zumeist aus Indien – ließen ihrem Frust auf Twitter unter den Hashtags #UninstallSnapchat und #BoycottSnapchat freien Lauf:

Dear Snapchat CEO,

You jst triggrd the country wid 1.25 billion population! Enjoy the hatrd! 🙂

With love,

We Indians. #uninstallsnapchat — Random Guy. (@tesh_0_) April 15, 2017

#Snapchat #uninstallsnapchat Interviewer : Do you use whatsapp?

Me : yes

Facebook?

Me : Yes

Twitter?

Me : Yes

Ok. Nd Snapchat?

Me : pic.twitter.com/NTQiHEsMCu — Mr. Narang ツ (@vehmi_banda) April 15, 2017

#Breakingnews

Income tax officials raid people across India who have installed Snapchat #uninstallsnapchat #Snapchat — rajath bhat (@realRajathBhat) April 15, 2017