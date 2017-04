„Großes Kino“ oder „komplett sinnloser Knall“-Effekt? Dortmunder „Tatort: Sturm“ spaltet Fans und Kritiker

Selten hat ein "Tatort" für so viel Diskussionen gesorgt, wie der "Tatort: Sturm": Der ARD-Krimi aus Dortmund wurde nach dem Anschlag in Berlin verschoben, nach dem Sprengstoff-Attentat auf den BVB-Bus nicht – im Netz schreiben Zuschauer, dass ihne die Terror-Thematik an die Nieren ging. Aber auch, wie packend sie den Fall am Ostermontag fanden. Von den Kritikern gab es Lob, aber auch Verrisse.