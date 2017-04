„Finde den Lindner gar nicht so widerwärtig“: der witzige Rollentausch von Kubicki und Abendblatt-Chef Haider

Von

Zum Start macht sich Haider in der Rolle des Kubicki erst einmal anständig über die CDU und ihren aktuellen Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein lustig, dann lobt er natürlich vor allem sich selbst. Also das Hamburger Abendblatt als eine der besten Zeitungen in Deutschland. „Ich habe auch alle anderen Zeitungen abbestellt und freue mich, wenn ich darin zu sehen bin“. „Was ja zu selten vorkommt“, wie der falsche Chefredakteur den Ball aufnimmt. „Aber ich verspreche ihnen jetzt: Wir werden das ändern und jeden Tag zumindest ein Foto von ihnen drucken.“

Auch, wenn es nur ein Web-Video ist, würde ein solches Format – vor allem auch auf solch einem Humor-Niveau – selbst im Fernsehen bestehen können. Der Clips beweist vor allem zweierlei: Politiker und auch Journalisten können auch lustig und selbstkritisch.