f8-Konferenz: Facebook wettet auf Augmented Reality und den Messenger

Facebooks alljährliche Entwicklerkonferenz f8 startet in schwierigen Zeiten: Die Fake News-Debatte hängt dem weltgrößten Social Network ebenso weiter nach wie seit dem Wochenende ein Mordvideo. Nach ein paar misslungenen Nerdwitzen zum zeitgleichen Start des 8. Teils von „The Fast & Furious“, der ebenfalls mit „F8“ abgekürzt wird, thematisiert Zuckerberg kurz die Tragödie.

„Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, und wir werden alles tun, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt“, blieb Zuckerberg vage. Dann ging es um die Weiterentwicklung des weltgrößten Social Networks, die Zuckerberg wie schon in den vergangenen Jahren im Bereich von Augmented Reality sieht.

„Augmented Reality wird unsere physische Wirklichkeit besser machen“, ist sich Zuckerberg sicher. „Wir alle wissen, wo sich Augmented Reality hinbewegen soll: Brillen oder Kontaktlinsen, die alltagstauglich aussehen und sich normal anfühlen und jede Form von Informationen und digitalen Inhalten über die wirkliche Welt legt“, erklärt Zuckerberg seine Vision,

Bevor es so weit ist, soll das Smartphone zum AR-Tool werden. „In den letzten Jahren haben wir erste primitive Beispiele von AR-Inhalten auf der Smartphone-Kamera gesehen. „Wir benutzen keine primitiven Werkzeuge, weil wir sie vorziehen. Wir benutzen primitive Werkzeuge , weil noch keine besseren kreiert wurden“, erklärt Zuckerberg.

Entsprechend wird das Smartphone – wie es Apple-Chef Tim Cook vorausgesagt hat – in den nächsten Jahren zum Träger von AR-Inhalten. Zum Träger wird dabei die Smartphone-Kamera, für die Facebook in den vergangenen Monaten bereits immer neue Features entworfen hat – von 360 Grad-Video bis zu Filter-Stories.

Mark Zuckerberg macht nun den nächsten Schritt und erklärt die Kamera zu ersten Augmented Reality-Plattform, die Facebook passenderweise Camera nennt, für die Entwickler künftig Anwendungen entwerfen können. Auch eine Virtual Reality-Plattform für die VR-Brille Occulus kündigte Facebook an: Spaces heißt sie und ermöglicht die Interaktion mit Avataren oder einen Anruf über den Messenger

Für Snap, das sich zum Börsengang erst als „Kameras-Unternehmen“ definiert hat, müssen die Ankündigung auf der Keynote wie eine einzige Bedrohung geklungen haben.

The opening slide from Zuck at #f8 is literally Snapchat’s entire vision. I can’t imagine what people at Snap are thinking right now. pic.twitter.com/Sw3b6ICVpq

— Mike Rundle (@flyosity) April 18, 2017