8,74 Mio. sahen den Dortmunder Terror-„Tatort“, RTL holt starke Zahlen mit „Maleficent“

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Unspektakuläre „Tatort“-Quote reicht für klaren Sieg

8,74 Mio. sahen also den Dortmunder „Tatort: Sturm“. Das war unter den bisher 2017 ausgestrahlten 14 „Tatorten“ die zehntbeste Zuschauerzahl, also eher eine unterdurchschnittliche Leistung. Für Dortmunder Verhältnisse sind die 8,74 Mio. halbwegs normal: Von den beiden 2016er-Fällen lag einer über und einer unter der jetzigen „Sturm“-Zahl, der Durchschnitt aller vor „Sturm“ ausgestrahlten neun Dortmunder Fälle lag bei genau 9,00 Mio. Sehern, also leicht über den nun erreichten 8,74 Mio. Dennoch reichte die Zahl am Ostermontag natürlich für den klaren Sieg – vor „Tagesschau“ und „heute-journal“. Der stärkste 20.15-Uhr-Konkurrent „Inga Lindström“ erreichte im ZDF mit 4,85 Mio. fast 4 Mio. Leute weniger als der „Tatort“.

2. Starke Zahlen für RTLs Free-TV-Premiere „Maleficent – Die dunkle Fee“

3,87 Mio. Menschen entschieden sich am Montagabend für die Free-TV-Premiere von „Maleficent“ mit Angelina Jolie. Insbesondere bei den Unter-50-Jährigen kam der Film gut an: Mit 2,19 Mio. 14- bis 49-Jährigen kam er zwar nicht an den Tagessieger „Tatort“ (2,78 Mio. / 21,8%) heran, holte sich auf Platz 2 aber einen tollen Marktanteil von 17,5% und blieb damit klar vor der privaten Konkurrenz. Am Vorabend war RTL Marktführer: mit dem „Bauer sucht Frau“-Oster-Special, das 1,21 Mio. junge Zuschauer auf gute 14,3% hievten.

3. Sat.1 am Vorabend stark, ProSieben am Morgen – beide in der Prime Time blass

Die beiden RTL-Konkurrenten ProSieben und Sat.1 konnten um 20.15 Uhr nicht mithalten. So sahen die „Transformers“ bei ProSieben nur 1,14 Mio. 14- bis 49-Jährige (mittelmäßige 10,5%). Sat.1-Wiederholung „Der Teufel trägt Prada“ sogar nur 890.000 (schwache 7,3%). Besser lief es für die beiden Sender mit Filmen vor 20.15 Uhr: So sahen „Die Schadenfreundinnen“ bei Sat.1 ab 17.45 Uhr 910.000 (tolle 12,3%), ProSiebens „Kindsköpfe“ um 11.05 Uhr morgens 660.000 (14,1%).

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze