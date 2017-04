trending: Dortmund, Marc Bartra, Martin Schulz, Frank Elstner, Donald Trump und Charlie Murphy

#trending // Worldwide Ach Donald Trump. Wann wird es mal einen Tag ohne neues Kopfschütteln geben. Diesmal sorgte ein Fox-Interview für genau dieses Kopfschütteln. Da erzählt Trump lang und breit, was er für einen tollen Schokoladenkuchen aß, als die Raketen auf Syrien abgeschossen wurden – vergisst aber, dass es Syrien war und spricht von „missiles heading to Iraq“. Dem Politico-Journalisten Kenneth P. Vogel bescherte er damit einen der weltweit erfolgreichsten Tweets des Tages. Die Topstory war unter den US-amerikanischen Social-Media-Nutzern aber der Tod des Comedians Charlie Murphy, Bruder von Eddie Murphy. Allein TMZ holte mit der Meldung mehr als 250.000 Interaktionen auf Facebook. Trump remembers details of cake he was eating while launching missiles, but not which country he was attacking. pic.twitter.com/TYfqXXDeCZ — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) April 12, 2017 #trending // Ostern An dieser Stelle wünsche ich Ihnen schonmal ein schönes langes Oster-Wochenende. Erholen Sie sich gut – ich habe es nach den ersten 32 #trending-Ausgaben dringend nötig. Das nächste #trending landet dann am kommenden Mittwochmorgen in Ihrer Inbox.