Raketen zum Dessert: Politico entlarvt das ganze Dilemma der Ära Trump in nur einem Tweet

In einem Interview mit dem Trump-freundlichen Murdoch-Sender Fox sorgte Trump erst einmal für echtes Kopfkino. Freimütig erzählte der US-Präsident, wie er in seinem Wochenenddomizil Mar-a-Lago in Florida saß und Schokoladenkuchen aß, während die Raketen starteten, mit denen er einen Militär-Flughafen in Syrien beschießen ließ. Das Kopfkino verwandelte sich schnell in Kopfschütteln. Denn Trump sagte: „missiles heading to Iraq“. Er verdrehte einfach mal fix die Länder. So wurde aus Syrien fälschlich Irak.

Es ist ein typischer Trump. Aus reiner Unkonzentriertheit oder auch Desinteresse verwechselte der Präsident einfach mal zwei Ländernamen. Bei anderen würde er dies via Twitter gleich wortreich anprangern und mit dem Zusatz „so sad“ versehen. Ihn selbst stören solche Kleinigkeiten weniger.

Trump remembers details of cake he was eating while launching missiles, but not which country he was attacking. pic.twitter.com/TYfqXXDeCZ — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) April 12, 2017

Für Vogel liegt hierin offenbar genau das Grundproblem der Trump-Administration. So twitterte über Trump „remembers details of cake he was eating while launching missiles, but not which country he was attacking.“

Dem investigativen Chef-Reporter von Politico gelang damit der weltweit erfolgreichste Tweets des Tages. Das Posting sammelte über 28.800 Likes und wurde über 23.300 mal geretweetet.

Bei genauerem Hinsehen versteckte sich in dem kurzen Video-Schnipsel, den Vogel postete, mindestens noch eine weitere präsidiale Fake News. So sprach Trump in dem Interview von 59 Raketen, die alle ihr Ziel getroffen hätten. Das nimmt er als Ansatz für ein langes Loblied auf die amerikanische Technik. Tatsächlich ist höchst unklar, wie viele der Kampfflugkörper tatsächlich die anvisierte Militärbasis trafen. China spricht von einer Rakete, die daneben ging. Russland gar von 23 Fehltreffern.