Wegen falscher Model-Berichte: Daily Mail entschuldigt sich bei Melania Trump

Wegen falscher Berichte über ihre Tätigkeit als Model hat sich die britische Boulevardzeitung Daily Mail öffentlich bei der First Lady der USA, Melania Trump (46), entschuldigt. Behauptungen, Trump habe "Dienste angeboten, die über die einfache Tätigkeit als Model hinausgingen", seien nicht wahr und würden zurückgezogen, hieß es in einer Richtigstellung am Mittwoch auf der Webseite der Zeitung.