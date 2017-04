TV-Briefing für Medienmacher: Bayern gegen Real, Papst Franziskus und Gaby Köster

Von

+++ ARD +++

Endstation Freistatt, 21.45 Uhr: Im Schatten des Champions League-Krachers zwischen Bayern München und Real Madrid, zeigt das Erste das großartige und aufwühlende Drama „Freistatt“ über das Leben in dem Erziehungslager im Kreis Diepholz. Im Anschluss vertieft diese Doku noch einmal das Thema.

Plusminus, 23.00 Uhr: Das Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema: „Behandlung für Hund und Katze – Wie Tierärzte Kasse machen“.

+++ ZDF +++

ZDF Zoom, 23.15 Uhr: „Bürokratie statt Integration – Flüchtlinge in Deutschland“. Die Reportage-Reihe beschäftigt sich mit der Situation junger Flüchtlinge.

Markus Lanz, 23.45 Uhr: Die Gäste der Talk-Runde standen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest.



+++ RTL +++

Stern TV, 22.15 Uhr: Steffen Hallaschka unterhält sich mit Gaby Köster, über ihren Schlaganfall und wie es ihr heute geht. Aufhänger ist die Verfilmung des Köster-Bestsellers, der am Freitag bei RTL ausgestrahlt wird.

+++ 3Sat +++

Das Geschäft mit der Armut, 20.15 Uhr: Diese Dokumentation beleuchtet, wie Lebensmittelkonzerne in Entwicklungsländern neue Märkte erobern.

Giftiger Treibstoff für Afrika, 21:00 Uhr: In Afrika verkaufen Tankstellen Kraftstoffe, die so giftig sind, dass sie es in Europa niemals in den Handel schaffen würden.

+++ Phoenix +++

Der Unberechenbare, 21.45 Uhr: Die Doku beschäftigt sich mit Papst Franziskus und dessen Chancen, die katholische Kirche zu reformieren.

Prime Time-Tipp:

Bayern München gegen Real Madrid, 20.25 Uhr: Das Erste zeigt mit „Freistatt“ ein sehenswertes Drama. Doch das Champions League-Viertelfinale zwischen Bayern München und Real Madrid überstrahlt an diesem TV-Mittwoch alle anderen Prime-Time-Formate.