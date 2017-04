trending: die Bomben von Dortmund, die Autos von Sylvia Löhrmann und die „Holocaust Centers“ von Sean Spicer

#trending // Worldwide

Um Kopf und Kragen redete sich (mal wieder) der Sprecher des Weißen Hauses Sean Spicer. Diesmal sind seine Äußerungen an Peinlichkeit aber wohl nicht mehr zu toppen. Er verglich Assad und Hitler, leugnete zunächst, dass Hitler Gas eingesetzt habe – vergaß also offenbar kurzzeitig den Holocaust – und hielt dem deutschen Dikator später, als er sich leicht korrigierte, zu gute, dass der ja das Gas nicht „on his own people“, also in den Städten an Unschuldigen, eingesetzt habe, sondern nur im „Holocaust center„.

Die meist beachtete Reaktion auf Spicers Fehltritt lieferte erneut Dan Rather, die Nachrichtenlegende, über dessen Social-Media-Erfolg ich schon berichtete. „It is with sadness that I do not know where to begin“, schreibt Rather auf Facebook. Und weiter: „This line of rhetoric is so unhinged, so amateurish, so lacking in the context and perspective necessary for statesmanship and diplomacy that I do not see how Mr. Spicer can be allowed to continue in his current position.“ In nur zwei Stunden sammelte der Beitrag über 134.000 Likes, Shares, etc. ein.