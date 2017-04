Fehlstart für die Vox-Show „The Story of my Life“, „Charité“ siegt erneut bei Jung und Alt

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „The Story of my Life“ mit schwacher Premiere

Nur 560.000 14- bis 49-Jährige schalteten also die erste Ausgabe der neuen Vox-Show „The Story of my Life“ ein – trotz Boris und Lilly Becker. Der Marktanteil lag bei enttäuschenden 5,5%. Damit verlor Vox in der jungen Zielgruppe nicht nur gegen RTL, ProSieben, Sat.1 und Das Erste, sondern auch noch gegen „Rosins Restaurants“ von kabel eins, das mit 620.000 14- bis 49-Jährigen ordentliche 6,1% einfuhr. RTL II hingegen war mit „Zuhause im Glück“ noch deutlich schwächer als Vox: 400.000 reichten hier nur für 3,9%.

2. „Charité“ verliert 200.000 Zuschauer, gewinnt aber 10.000 Unter-50-Jährige – und holt den Prime-Time-Doppelsieg

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß am Dienstag „Charité“. 6,62 Mio. sahen die vorletzte Folge der ersten Staffel – ein Marktanteil von 20,8%. Zwar gab es damit erneut leichte Verluste – vor einer Woche gab es noch 6,82 Mio. und 21,6% – doch die Serie bleibt natürlich ein großer Erfolg. Im jungen Publikum legte sie von 1,17 Mio. auf 1,18 Mio. 14- bis 49-Jährige, sowie von 11,7% auf 11,8% minimal zu, gewann dort nicht den Tag, aber die Prime Time. Mehr Zuschauer sammelte hier am Dienstag nur „GZSZ“ ein. Das ZDF erreichte um 20.15 Uhr unterdessen nur 1,83 Mio. Menschen (5,8%) mit „ZDFzeit: Wie viel Polizei braucht Deutschland?“, danach immerhin 2,39 Mio. (7,4%) mit „Frontal 21“.

3. Informationsinteresse wegen BVB-Bomben beschert „heute-journal“ höchste Werktags-Zuschauerzahl seit über einem Monat

Viele Menschen haben am Abend die Vorfälle in Dortmund bewegt, wo der Bus von Borussia Dortmund auf dem Weg zum Champions-League-Spiel von Explosionen beschädigt wurde. Die ersten ausführlichen Berichte im Fernsehen gab es abseits von Infosendern und Sky im „heute-journal“ um 21.45 Uhr. 4,84 Mio. sahen es im ZDF – die größte Zuschauerzahl an einem Werktag seit dem 2. März. Bei n-tv und N24 war unterdessen die Live-Übertragung der Polizei-Pressekonferenz ab 23.15 Uhr der größte Zuschauermagnet: 690.000 (4,7%) sahen sie bei n-tv, N24 kam in der Stunde ab 22.55 Uhr auf 410.000 Seher und 2,5%.

