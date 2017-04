trending: die Trumps, das Spaßbad in Würselen, Thor und United Airlines

#trending // Worldwide

Zwei Themen beschäftigten die US-Amerikaner am Montagabend in den sozialen Netzwerken: die Schießerei in einer Grundschule in Kalifornien – und natürlich der Zwischenfall an Bord einer United-Airlines-Maschine. In Chicago wurde ein Mann gewaltsam von Sicherheits-Beamten aus dem Flugzeug geholt, weil es überbucht war und der Mann nicht freiwillig gehen wollte. Was vor Jahren wohl noch als Petitesse in der Randspalte einer Zeitung geendet hätte, ist in der Smartphone-Ära der Super-Gau für ein Unternehmen. Natürlich hielten direkt mehrere andere Passagiere ihre Handy-Kamera auf den Vorgang, zwei davon sind direkt im Netz gelandet.

Die Folge: Einer der Ursprungs-Tweets sammelte innerhalb von wenigen Stunden rund 180.000 Likes und Retweets ein, viele viele Tweets und Posts folgten. Mit Empörung, sehr schnell auch mit United-Witzen und Memes. Mein Kollege Nils Jacobsen hat schon am späten Abend einige zusammen getragen. Medien weltweit berichteten über den blutigen Zwischenfall und sammelten weitere gigantische Interaktions-Summen ein. Am erfolgreichsten war dabei wieder einmal NowThis. Wann wagt eigentlich mal jemand ein deutsches NowThis? Wie auch immer: United-Airlines-Chef möchte ich in den nächsten Tagen nicht sein.