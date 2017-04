Nächste Snapchat-Kopie: Bei Instagram verschwinden jetzt auch Fotos und Videos im Messenger Direct

Von

Der große Tag ist ziemlich genau fünf Jahr her. Am 9. April 2012 war es, als Faceboook-Chef Mark Zuckerberg für ein 12 Mann-Start-up ohne Umsätze eine stolze Summe von 1 Milliarde Dollar bot. Es sah nach einer Verzweiflungstat kurz vor dem Börsengang aus: Mark Zuckerberg fehlte die Mobil-Fantasie, das Foto-Netzwerk galt als die tollste App der Stunde.

Ein halbes Jahr später ist klar, dass Mark Zuckerberg mit Instagram, das am Ende wegen des fallenden Börsenkurses gar für nur 715 Millionen Dollar an das weltgrößte Social Network ging, der Königstransfer gelingen ist. Nach Analystenschätzungen ist Instagram heute etwa das 80-Fache wert – geschätzte 50 Milliarden Dollar.

Stories: Instagrams Weiterentwicklung nach der Zuckerberg-Methode

Das liegt nicht nur am nostalgischen Reiz der Hochglanz-Foto-App, sondern auch an der graduellen Weiterentwicklung von Gründer und CEO Kevin Systrom, der auch nach der Eingliederung bei Facebook bis heute an Bord geblieben ist. Als Instagram im vergangenen Jahr durch die aufkommende Beliebtheit der Stories-App Snapchat an Dynamik zu verlieren drohte, bediente sich Systrom einfach der Methode Zuckerberg: Features, an die man zuerst selbst nicht gedacht hat, lassen sich auch klonen.

So geschehen mit der neuen Stories-Funktion, die überraschend im vergangenen August gelauncht wurde. Die Facebook-Tochter hat Snapchats „Storys“-Format mit Instagram Stories praktisch eins zu eins kopiert: Mehrere Bilder oder Videos können seitdem zu einer Slideshow aneinandergereiht werden, die nach 24 Stunden wieder verschwindet.

Auch Instagrams Messenger Direct lockt nun mit dem Reiz der Vergänglichkeit

In der Folge hatte Instagram neue Features immer wieder mit neuen Anwendungen wie Stickern und neuen Zeichentools ergänzt. Die Offensive zeigt Wirkung: Nach täglich aktiven Nutzern hat Instagram mit der beliebten Video-Schnipsel-App Snapchat, die im März deswegen zu einer geringeren Bewertung als erwartet an der Wall Street debütierte, gleichgezogen.

Doch Konzernchef Zuckerberg, der auch bei Facebook und WhatsApp prominent ein Stories-Feature einführte, hat immer mit seinem Großangriff auf den verhassten Rivalen, den er erst übernehmen wollte, noch nicht genug. Mit dem Launch einer neuen Funktion lockt nun auch Instagrams Messenger Direct mit dem Reiz der Vergänglichkeit.

Direct-Update setzt Snap an der Börse wieder zu

Wie bei Snapchat, das die Selbstzerstörung von verschickten Bildern ab 2012 salonfähig machte, können nun auch bei Instagram über Direct Fotos und Videos verschickt werden, die sich danach wieder in Luft auflösen: Nach dem ersten Ansehen können Nutzer das Video / Foto genau noch einmal abrufen.

Instagram macht seinen 2013 eingeführten Messenger, der seine Nutzerzahl seit dem letzten Update im vergangenen November von 300 auf 375 Millionen steigern konnte, Snapchat damit ebenfalls noch ähnlicher. Die Reaktion an der Wall Street folgte prompt: Aktien von Snapchat-Mutter Snap Inc fielen weitere zwei Prozent auf nur noch rund 20 Dollar zurück.