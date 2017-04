„Dieter Bohlen – Die Mega-Show“: RTL feiert seinen Superstar in eigener Show

Von

Die Show wird von Oliver Geissen moderiert. Zahlreiche Gäste wie Bohlens „Das Supertalent“-Jury-Kollege Bruce Darnell und „viele Überraschungen“ sollen einen „großen, unterhaltsamen Abend“ versprechen, heißt es in einer Sendermitteilung. Live im Studio sollen Andrea Berg, Bonnie Tyler, Alexander Klaws, Pietro Lombardi, Vanessa Mai, Kay One, Prince Damian, Nino de Angelo, Beatrice Egli und Juliette Schoppmann auftreten. Die Show findet am 20. Mai statt.

Dieter Bohlen und Weggefährten sollen in der Show „die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern“, heißt es weiter. Die Samstagabend-Show, die von I & U produziert wird, will auch mit einer Neufassung des „DSDS“-Songs „We Have A Dream“ aus der ersten Staffel „in einer völlig neuen Künstlerzusammenstellung“ auffahren.