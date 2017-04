United Airlines lässt Passagier brutal entfernen und erlebt Social Media-Shitstorm des Jahres

Von

Es sind verstörende Bilder wie man sie aus einem Action-Thriller kennt, in dem der Bösewicht mit Polizeigewalt in letzter Minute aus einem Flugzeug entfernt wird. Doch diesmal ist alles real – und der Übergriff traf einen praktizierenden Arzt.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

Passiert ist der Übergriff auf dem gestrigen United Airlines Flug 3411 von Chicago nach Louisville, der überbucht war. Die amerikanische Traditionsfluglinie versuchte Passagiere zunächst mit den Anreiz eines 400-Dollar-Gutscheins plus Hotelübernachtung dazu zu bewegen, auf einen späteren Flug auszuweichen, doch vergebens.

Es wurde, wie üblich in solchen Fällen, das Losverfahren entscheiden, um die gleich vier nötigen Plätze für die Flugbegleiter zu ermöglichen. Ein Passagier verweigerte jedoch partout seinen Platz zu räumen, weil er als Doktor am nächsten Morgen seinen Patienten verpflichtet sei.

Dann kam es zum brutalen Übergriff: Drei Polizisten rissen den Arzt aus einem Sitz und schleiften ihn blutend aus dem Flugzeug. Die anderen Flüggäste reagierten entsetzt und filmten den Vorfall, der sich schnell in den sozialen Medien verbreitete.

Die Folge: Der bislang Social Media-Shitstorm des Jahres.

OMG ! You will never see me riding @united ever again. I hope that poor man sues them for everything they’ve got #unitedAIRLINES #helphim — Nia Jax (@NiaJaxWWE_) April 10, 2017

NEVER flying @united ever again! Horrific, brutal, intolerable treatment of passenger, + tone-deaf „apology“ from CEO. #UnitedAirlines — Mike Castillo (@TheMikeCastillo) April 10, 2017

.@realDonaldTrump ’s next attack on Assad will involve booking Assad on a United Airlines flight #united #unitedAIRLINES pic.twitter.com/Gmg1gYlgJN — Bob Schneider (@Bobndc) April 10, 2017

Pepsi: We are the most hated company right now. 😓

United Airlines: 1 sec – Hold my Pepsi.#PEPSI #unitedAIRLINES — Marian (@msanborn) April 10, 2017

Congrats United, you now have all the volunteers you could ever want giving up their seats on your flights. — Aparna Nancherla (@aparnapkin) April 10, 2017

The police statement said the man became „irate“ and then „fell.“ 😒 https://t.co/dN2gXHZ1pT — Ninja Economics (@NinjaEconomics) April 10, 2017

Besonders die lauwarme Entschuldung von CEO kam sehr schlecht in den sozialen Medien an:

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) April 10, 2017

.@united CEO apologies for „re-accommodating“ customers. Re-accommodating apparently means beating, assaulting, and dragging. #boycottunited — Tom Calen (@TomCalen) April 10, 2017

Auch zum Boykott von United Airlines wurde im Netz unter dem Hashtag #boycottunited aufgerufen:

.@united taught me I can have the police beat my customers, take away what they paid for and call it re-accommodating them👍🏻#boycottunited — potterariel (@showUSurTAXES) April 10, 2017

Hey @United, when you overbook a flight you raise the rewards until you get volunteers, you don’t throw anyone off the plane #boycottunited — Mike Adams (@mikeadamsvt) April 10, 2017

Something tells me that @united won’t have an overbooked flight ever again. #flight3411 #BoycottUnited — Cathy Holland (@cathymholland) April 10, 2017