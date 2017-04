trending: Leben und Tod – Donald Trump, Felix Neureuther, Miriam Gössner und ein gestorbener Vierjähriger

#trending // Worldwide

Es ist schon verrückt: Ein US-Präsident muss offenbar nur ein paar Bomben auf Gebäude eines Despoten schmeißen und schon steigen seine Popularitätswerte. Zwar gibt es noch keine neuen Umfragen aus der Zeit nach dem Syrien-Militärschlag, doch gemessen an Likes und Shares sieht es besser für Trump aus als zuletzt: Sein Facebook-Post „After 7 years of bloodshed in Syria, we can no longer sit on the sidelines. America stands for justice and America took action.“ war mit 330.000 Reaktionen sein erfolgreichster seit über einem Monat, sein Tweet „Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.“ mit 146.000 Retweets und Likes der stärkste seit fast einem Monat.