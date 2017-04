Kult-Serie feiert Comeback: Sky zeigt „Twin Peaks“-Revival zum US-Start ab 21. Mai

Von

„Twin Peaks“ gilt bei vielen Fans als Mutter aller modernen Serien, als die erste TV-Produktion, die eine ernsthafte Konkurrenz zum Kino darstellte und das US-Fernsehen maßgeblich prägte. Entsprechend groß war die Begeisterung, als Produzent Mark Frost und Regisseur David Lynch Ende 2014 neue Folgen ankündigten.

Knapp zweieinhalb Jahre später, am 21. Mai, kehrt die Kult-Serie nun zurück. Auch nach Deutschland: Parallel zur US-Ausstrahlung bei Heimatsender Showtime zeigt Sky die ersten beiden Teile des „Twin Peaks“-Revivals in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai im englischen Original über die Streaming-Angebote Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Ab dem 25. Mai ist die Serie auf Sky Atlantic HD wahlweise auch auf Deutsch verfügbar. Das hat der Pay-TV-Sender, der die neue 18-teilige Eventserie exklusiv in Deutschland und in Österreich zeigt, nun in einer Mitteilung bekannt gegeben.

Die Geschichte spielt 25 Jahre nach dem Mord an Homecoming Queen Laura Palmer, der die Bewohner einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt im Nordwesten der USA bis ins Mark erschütterte. Regisseur David Lynch inszenierte alle neuen Teile und fungierte gemeinsam mit Mark Frost als Autor und ausführender Produzent. Für alle, die noch einmal oder auch ganz neu „Twin Peaks“ sehen möchten, stehen die beiden ersten Staffeln der 30-teiligen Serie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf bereit.