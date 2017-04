Die März-Zahlen der IVW in der Analyse: alle wichtigsten Rankings auf einen Blick

Von

0,3% unter dem Februar landeten die Websites und Apps von TV Spielfilm. Auch einige Konkurrenten wie TV Movie konnten ihr Vormonats-Ergebnis nicht halten. Der Grund ist der gleiche wie der, warum Wetter-Websites und -Apps sich im Frühjahr steigern. Die Menschen gehen wieder häufiger nach draußen, der Fernseher bleibt aus. Anbieter wie WetterOnline, wetter.com und Wetter.de wuchsen im März allesamt deutlich.

Auch für die meisten Nachrichten-Angebote ging es im abgelaufenen Monat klar nach oben. Genannt werden müssen hier die Springer-Samsung-App upday, n-tv, die Funke Medien NRW und die FAZ. Mehr zum Markt der Online-Nachrichten lesen Sie in unserer gesonderten Analyse an dieser Stelle.

Ganz vorn findet sich im IVW-Ranking nach Inlands-Visits weiterhin T-Online, auch wenn Bild etwas näher gekommen ist. Bei den Gesamt-Visits inklusive derjenigen, die außerhalb Deutschlands zustande gekommen sind, führt die Bild sogar. Allerdings spielen in unseren IVW-Analysen die Visits aus Deutschland die entscheidende Rolle, da sie zeigen, welche Onlinemarken hierzulande die populären sind.

IVW März 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland März vs. Februar 1 T-Online Contentangebot 348.839.260 333.042.069 32.626.031 10,9% 2 Bild.de 367.995.335 330.247.281 37.565.255 12,8% 3 ebay Kleinanzeigen 214.846.219 202.468.937 22.044.592 12,2% 4 Spiegel Online 232.219.188 195.092.982 14.126.181 7,8% 5 Focus Online 179.916.167 162.447.305 19.145.211 13,4% 6 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 173.826.465 147.638.472 10.223.758 7,4% 7 kicker online 137.573.151 127.575.806 6.582.535 5,4% 8 n-tv.de 131.204.915 118.682.331 16.149.103 15,8% 9 Welt 122.919.048 106.736.665 11.232.923 11,8% 10 WetterOnline 135.235.782 100.068.841 16.231.161 19,4% 11 mobile.de Der Automarkt 134.716.507 96.815.818 11.604.424 13,6% 12 wetter.com 98.885.288 88.114.341 11.397.736 14,9% 13 gutefrage.net 88.733.817 77.002.691 5.548.292 7,8% 14 Sport1 84.412.730 75.944.114 6.317.482 9,1% 15 ImmobilienScout24 78.520.879 75.096.311 5.048.687 7,2% 16 Chefkoch.de 81.810.883 73.223.340 1.867.734 2,6% 17 upday 169.878.215 57.863.113 15.642.116 37,0% 18 Chip Online 67.373.019 57.803.246 3.637.000 6,7% 19 Zeit Online 65.867.396 54.282.492 2.596.738 5,0% 20 TV Spielfilm.de 57.106.589 53.724.728 -135.759 -0,3% 21 FAZ.net 60.209.619 49.239.407 7.464.140 17,9% 22 Süddeutsche.de 55.249.338 46.858.568 2.415.393 5,4% 23 Xing 52.617.215 44.419.555 3.071.499 7,4% 24 twitch.tv 270.525.562 42.652.320 356.188 0,8% 25 stern.de 48.076.754 42.138.439 4.629.819 12,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Auf den Rängen 26 bis 50 heißt der größte prozentuale Gewinner Videovalis. Die Zahlen der Plattform schwanken immer wieder extrem, sodass sie oft zu den Top-Aufsteigern, genau so oft aber zu den Top-Absteigern gehört. Diesmal ging es um 53,2% nach oben. Nur knapp über dem Vormonat landeten hingegen Transfermarkt.de und die Auto Bild.

IVW März 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland März vs. Februar 26 AutoScout24 67.122.370 37.962.092 3.162.371 9,1% 27 freenet.de 37.229.315 35.778.821 3.774.133 11,8% 28 Computerbild.de 39.226.313 34.887.241 2.096.776 6,4% 29 PromiFlash 37.014.598 32.869.744 2.257.944 7,4% 30 heise online 33.015.840 27.663.230 3.049.538 12,4% 31 Videovalis 27.384.034 26.491.866 9.198.901 53,2% 32 Wunderweib 29.487.312 26.146.781 3.028.874 13,1% 33 Vodafone.de 26.898.518 25.784.426 3.326.444 14,8% 34 Funke Medien NRW 27.092.361 25.629.044 5.634.749 28,2% 35 finanzen.net – Das Finanzportal 30.622.886 25.538.378 2.211.253 9,5% 36 autobild.de 30.668.276 25.518.980 370.272 1,5% 37 Wetter.de 26.811.355 25.356.442 4.762.190 23,1% 38 Shazam App 26.721.035 25.206.909 2.864.115 12,8% 39 Bunte.de 29.486.709 24.403.410 3.577.886 17,2% 40 Das Örtliche 23.872.859 23.031.281 1.723.468 8,1% 41 RP Online 24.263.174 22.399.374 3.144.801 16,3% 42 Huffington Post 24.927.291 21.620.275 2.403.122 12,8% 43 RTL.de 23.764.334 21.494.556 1.838.755 9,4% 44 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 33.112.322 21.363.518 192.435 0,9% 45 Das Telefonbuch 22.602.917 21.271.219 1.694.518 8,7% 46 Express Online 22.586.754 21.184.142 1.966.632 10,2% 47 entertainweb 22.182.894 19.872.444 1.084.171 5,8% 48 Giga.de 23.063.056 19.523.215 1.331.320 7,3% 49 auto motor und sport 22.917.915 19.414.687 1.674.241 9,4% 50 radio.de 27.068.387 19.049.785 2.069.260 12,2% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Bei den Zahlen der Websites, die für stationäre Rechner programmiert wurden, führt T-Online deutlicher, ebay folgt vor der Bild auf Rang 2. Sechs Websites steigerten sich in der Top 20 im März um mehr als 10%: neben drei News-Sites auch mobile.de, wetter.com und Videovalis.

IVW März 2017: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland März vs. Februar 1 T-Online Contentangebot 207.197.796 197.910.880 16.652.606 9,2% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 173.826.465 147.638.472 10.223.758 7,4% 3 Bild.de 165.127.356 144.662.904 14.159.945 10,9% 4 ebay Kleinanzeigen 98.482.407 91.367.870 7.967.658 9,6% 5 Spiegel online 95.386.083 77.833.943 4.136.870 5,6% 6 Focus Online 71.951.635 63.776.597 6.972.562 12,3% 7 Welt 51.785.454 44.114.801 3.857.048 9,6% 8 Chip Online 43.173.275 36.656.470 1.389.579 3,9% 9 mobile.de Der Automarkt 54.811.180 33.345.133 3.844.408 13,0% 10 n-tv.de 37.236.786 32.694.742 3.141.050 10,6% 11 wetter.com 37.788.534 30.742.083 3.742.122 13,9% 12 Computerbild.de 34.014.355 30.248.043 2.014.324 7,1% 13 gutefrage.net 35.062.072 30.071.824 1.281.679 4,5% 14 Zeit Online 32.662.870 26.559.479 1.283.957 5,1% 15 Videovalis 27.383.843 26.491.708 9.198.827 53,2% 16 ImmobilienScout24 26.960.604 25.166.201 1.118.902 4,7% 17 twitch.tv 27.624.276 24.711.866 650.773 2,7% 18 FAZ.net 29.781.910 23.940.517 2.024.563 9,2% 19 Süddeutsche.de 28.294.762 23.851.232 1.476.287 6,6% 20 Chefkoch.de 26.795.275 23.250.831 303.491 1,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

In der mobilen Top 20 ging es für gleich 12 Marken um mehr als 10% nach oben, allen voran für upday und WetterOnline. EIne büßte hier gegenüber dem Februar aber auch Visits ein: TV Spielfilm.

IVW März 2017: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland März vs. Februar 1 Bild.de 202.867.979 185.584.377 23.405.310 14,4% 2 T-Online Contentangebot 141.641.464 135.131.189 15.973.425 13,4% 3 Spiegel Online 136.833.105 117.259.039 9.989.311 9,3% 4 ebay Kleinanzeigen 116.363.812 111.101.067 14.076.934 14,5% 5 kicker online 113.124.645 106.023.549 5.756.622 5,7% 6 Focus Online 107.959.683 98.666.736 12.172.766 14,1% 7 n-tv.de 93.968.129 85.987.589 13.008.053 17,8% 8 WetterOnline 108.190.893 77.254.520 14.129.669 22,4% 9 mobile.de Der Automarkt 79.905.327 63.470.685 7.760.016 13,9% 10 Welt 71.133.594 62.621.864 7.375.875 13,4% 11 Sport1 66.450.106 60.232.617 4.540.416 8,2% 12 upday 169.878.215 57.863.113 15.642.116 37,0% 13 wetter.com 61.096.754 57.372.258 7.655.614 15,4% 14 Chefkoch.de 55.015.608 49.972.509 1.564.243 3,2% 15 ImmobilienScout24 51.560.275 49.930.110 3.929.785 8,5% 16 gutefrage.net 53.671.745 46.930.867 4.266.613 10,0% 17 TV Spielfilm.de 46.931.881 44.533.076 -180.516 -0,4% 18 PromiFlash 32.284.859 28.756.913 2.072.643 7,8% 19 Zeit Online 33.204.526 27.723.013 1.312.781 5,0% 20 stern.de 29.820.322 26.458.677 2.760.494 11,6% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die größten Gewinner nach absoluten Visits heißen Bild, T-Online und ebay Kleinanzeigen. Alle drei finden sich auch in allen drei Top-5-Aufsteiger-Listen:

IVW März 2017: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland März vs. Februar Gesamt (Online+Mobile) 1 Bild.de 367.995.335 330.247.281 37.565.255 12,8% 2 T-Online Contentangebot 348.839.260 333.042.069 32.626.031 10,9% 3 ebay Kleinanzeigen 214.846.219 202.468.937 22.044.592 12,2% 4 Focus Online 179.916.167 162.447.305 19.145.211 13,4% 5 WetterOnline 135.235.782 100.068.841 16.231.161 19,4% nur Online 1 T-Online Contentangebot 207.197.796 197.910.880 16.652.606 9,2% 2 Bild.de 165.127.356 144.662.904 14.159.945 10,9% 3 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 173.826.465 147.638.472 10.223.758 7,4% 4 Videovalis 27.383.843 26.491.708 9.198.827 53,2% 5 ItsinTV 13.694.792 11.755.502 9.179.974 356,4% nur Mobile 1 Bild.de 202.867.979 185.584.377 23.405.310 14,1% 2 T-Online Contentangebot 141.641.464 135.131.189 15.973.425 13,4% 3 upday 169.878.215 57.863.113 15.642.116 37,0% 4 WetterOnline 108.190.893 77.254.520 14.129.669 22,4% 5 ebay Kleinanzeigen 116.363.812 111.101.067 14.076.934 14,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

An der Spitze der Absteiger-Tabelle liegt Knuddels.de – allerdings nur, weil die Knuddels-Apps nicht mehr von der IVW gemessen werden. Die Bravo verlor in der Kategorie Online aus einem anderen Grund 76%: Hier werden erstmals auch mobile Zahlen ausgewiesen – und die dort erreichten 2,45 Mio. gingen in der Online-Kategorie verloren.