„ZDFdonnerstalk“ wird zu „Dunja Hayali“: neuer Programmplatz, neuer Titel und mehr Sendungen

Im Aufbau unterscheidet sich „Dunja Hayali“ nicht vom „ZDFdonnerstalk“ – auch in der dritten Staffel werden in einer Stunde drei Themen besprochen, die ZDF-Moderatorin auf Außeneinsätze geschickt und die Erlebnisse anschließend mit Studiogästen diskutiert und aufgearbeitet. Hingegen neu: Das Format wird fortan sieben Mal mittwochs live aus dem ZDF-Studio in Berlin gesendet – bisher waren es vier Ausgaben, immer Donnerstags.

„Was bewegt dieses Land in diesem politisch heißen Sommer vor der Bundestagswahl? Ich freue mich, dass Dunja Hayali nun im dritten Jahr in Folge Deutschland den Puls misst – empathisch, kritisch und immer auf Augenhöhe mit den Zuschauerinnen und Zuschauern.“, so ZDF-Chefredakteur Peter Frey. „Ich freue mich auf sieben spannende Sendungen, bei denen wir unserer Linie treu bleiben werden: Raus zu den Menschen, rein ins Leben.“, sagt Dunja Hayali über die Neuerungen.

Das halb-neue Talkmagazin startet am Mittwoch, 5. Juli, 22.15 Uhr nach dem „heute-journal“. Danach geht es im Wochentakt weiter, die letzte „Dunja Hayali“-Sendung wird am 16. August, um 22.45 Uhr, ausgestrahlt. Über mögliche Gäste und Inhalte ist bisher nichts bekannt – wobei das Wahlkampfjahr wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Am 25. Mai ist Hayali in der „auslandsjournal“-Dokumentation „Wenn Populisten regieren … Dunja Hayali auf der Suche nach einem politischen Phänomen“ (ZDF, 22.00 Uhr) zu sehen.