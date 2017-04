TV-Briefing für Medienmacher: Jan Böhmermann, der Echo und Eier aus Stahl

Von

+++ ZDF +++

heute-show, 22.30 Uhr: Egal, wie schlimm auch immer die politische Lage ist. Für eine halbe Stunde helfen uns Oliver Welke und sein Team das ganze mit Humor zu ertragen.

Neo Magazin Royale, 0.00 Uhr: Warum das Einschalten lohnt, verdeutlicht dieses YouTube-Video. Der passende Song beherrschte am Freitag bereits die Verkaufscharts.

+++ 3Sat +++

Der Fremde in meinem Haus, 20.15 Uhr: Wie lebt es sich in einer Wohnung, nachdem ein Einbrecher sich einmal durch alle Sachen gewühlt hat?

Makro, 21.00 Uhr: Das Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich mit den Abstiegsängsten der Mittelschicht.

+++ Arte +++

Pump up the Jam, 21.50 Uhr: Noch immer klingen vielen Menschen die Hits von Dr. Alban, Snap & Co. in den Ohren. Eurodance war ein erstaunliches Phänomen. Die Dokumentation erzählt die Geschichte hinter dem Musik-Hype.

+++ Phoenix +++

Im Dialog, 22.30 Uhr: Klaus Töpfer war Umweltminister in der Regierung Kohl bis er für die Uno für rund acht Jahre nach Afrika zog. Michael Krons unterhält sich mit dem ehemaligen Politiker über seine Erfahrungen und die Flüchtlingskrise.

+++ NDR +++

NDR Talkshow, 22.00 Uhr: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt unterhalten sich mit Til Schweiger, Gerry Friedle (DJ Ötzi), Matze Knop, Waltraut Haas, Helge Schneider, Sandra Schneider, Carsten Stark

+++ MDR +++

Riverboat, 22.00 Uhr: Das Talk-Format des MDR wird von Stephanie Stumph und Jörg Pilawa moderiert. Zu Gast sind Bernd Stelter, Heinz Rennhack (Entertainer), Soraya Kohlmann („Miss Germany“ 2017), Leticia Koffke (die letzte „Miss DDR“ 1990), Kerstin Ott (Sängerin & Moderatorin), Aglaia Szyszkowitz (Schauspielerin), Erwin Linnenbach (BELANTIS-Chef – Ostdeutschlands größter Freizeitpark), Malky (Leipziger Band) und Katrin Huß (Ehemalige „MDR um 4“ Moderatorin).

Primt Time-Tipp:

Der Echo, 20.15 Uhr (Vox): Seit der harschen Abrechnung von Jan Böhmermann ist die Echo-Verleihung fast schon ein Einschalt-Muss. In diesem Jahr überträgt Vox den Musikpreis. So viel sei schon einmal verraten. Als direkte Reaktion auf „Jim Pandzko“ bezeichnete Campino Jan Böhmermann als „Arschloch“.