trending: syrisches Giftgas, Gordon Ramsay, Jim Pandzko und ein „kleines, kölsches Woodstock“

#trending // Worldwide Hätte zwar auch in die Rubrik „trending // entertainment“ gepasst, aber die wurde ja von Jan Böhmermann besetzt. Vorenthalten will ich Ihnen folgenden Social-Media-Hit dennoch nicht: Die „Daily Show“ hat nichts anderes getan, als Sätze des Trump-Sprechers Sean Spicer aus Press Meetings mit gespielten Szenen von Kindern in einem Kindergarten zu verknüpfen. Das Ergebnis ist „hilarious“, wie der Amerikaner so schön sagt. Und: Es sammelte 4,6 Mio. Views und 173.000 Interaktionen auf Facebook ein. Does Sean Spicer treat the press like a bunch of kindergarteners?►Full Episode: http://on.cc.com/2nZKGF8 Posted by The Daily Show on Mittwoch, 5. April 2017