Tagesspiegel ernennt Andreas Mühl zum Leiter der Corporate Publishing-Verlagsredaktion

Demnach soll er den Ausbau des Corporate Publishing-Geschäfts vorantreiben. „Konzeption und Umsetzung von individuellen Kommunikationslösungen für anspruchsvolle Kunden ist ein Wachstumsfeld in Print und Digital – wir freuen uns sehr mit Andreas Mühl unser Know-how in den Bereichen Corporate Publishing und Auftrags-Content weiter auszubauen“, so Florian Kranefuß, Sprecher der Geschäftsführung Tagesspiegel, in einer Mitteilung.

Mühl war zuletzt stellvertretender Chefredakteur beim General-Anzeiger in Bonn, wo er seit November 2009 seit tätig gewesen ist. Der 56-Jährige war vor seiner Bonner Zeit in verschiedenen Führungspositionen bei der Schwäbischen Zeitung tätig. „Ich freue mich sehr auf den Tagesspiegel und bin überzeugt, dass qualitativ hochwertige Corporate Publishing Angebote eine zunehmend wichtige Rolle im Portfolio von Verlagen spielen“, so Mühl.