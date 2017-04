„Persönliche Gründe“: Twitter-Mitgründer Ev Williams verkauft Anteile im Wert von 100 Millionen Dollar nahe der Allzeittiefs

Es gibt diese explizite Beschreibung in der Twitter-Biografie von Nick Bilton über die rauen ersten Jahre des 140-Zeichen-Dienstes: Als Mitgründer Ev Williams, der Twitter von 2008 bis 2010 als CEO führte, zum Rücktritt gedrängt wurde, habe dieser buchstäblich vor Verkündung der Personalie „in den Mülleimer gekotzt“.

Kaum anders dürfte es Twitter-Aktionären beim täglichen Blick auf ihre Anteilsscheine gehen: Twitter ist Kursgift pur. Seit den Höchstkursen kurz nach dem Börsengang 2013 sind die Anteilsscheine des Kurznachrichtendienstes im Sturzflug von Kursen über 70 Dollar auf nunmehr 14 Dollar abgestürzt – nach einem Kurssturz von 80 Prozent wurden mehr als 40 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet.

Und trotzdem scheinen die aktuellen Notierungen, die nur wenige Cent von den Allzeittiefs des vergangenen Frühjahrs entfernt sind, keine schlechten Kurse zum Verkauf zu sein, wenn man die Ankündigung des Mitgründers Ev Williams zugrunde legt, der heute den Verkauf von gleich 30 Prozent seiner Anteile ankündigte.

Williams versuchte seinen Verkauf diplomatisch zu verpacken. „Nach eineinhalb Jahren ohne Verkäufe habe ich einen Verkaufsplan ausgearbeitet, um einen Teil meiner Twitteranteile zu liquidieren“, schreibt Williams auf seiner Bloggingplattform Medium, die der heute 45-Jährige inzwischen betreibt.

„Dieser Plan greift seit Montag. Es schmerzt mich tatsächlich, auf diesem Niveau zu verkaufen, aber beim Verkauf geht es um persönliche, nicht um unternehmerische Gründe“, so der frühere Google-Manager.

Doch Fondsmanager Eric Jackson entlarvte den typischen PR-Sprech in schonungslosester Form: „Was genau ist der ‚persönliche Grund‘ für jemanden, der Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar verkauft?“, twitterte Jackson.

What is anyone’s „personal context“ for selling $100m in stock?

— Eric Jackson (@ericjackson) April 6, 2017