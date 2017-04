„Cobra 11“-Comeback mit bestem Marktanteil seit fast drei Jahren, ARD und ZDF dominieren mit Filmen

Überraschend starke Staffel-Premiere für die RTL-Serie "Alarm für Cobra 11": Nachdem es in den vergangenen Jahren Stück für Stück nach unten ging, erzielte sie nun mit 17,8% den besten Marktanteil seit fast drei Jahren und gewann den Abend sogar gegen "Germany's next Topmodel". Insgesamt kämpften Das Erste und das ZDF um den Sieg: Das Erste setzte sich mit "Nord bei Nordwest" am Ende durch.