Umzug von Mainz nach Berlin: ZDF „Mittagsmagazin“ sendet zukünftig aus der Hauptstadt

Das ZDF will mit dem Umzug des "Mittagsmagazins" von Mainz nach Berlin im kommenden Jahr zusätzliche Kosten einsparen. "Wir erreichen deutlich mehr Effizienz bei stärkerer Präsenz des ZDF in der Hauptstadt", erklärt Intendant Thomas Bellut. In Berlin werde künftig ein gemeinsames Team in einer Woche für das "Morgenmagazin" und in der folgenden Woche für das "Mittagsmagazin"eingesetzt.