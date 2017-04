Erkennungssoftware soll Fotomissbrauch verhindern: Facebook geht stärker gegen Rachepornos vor

Von

Um die automatische Sucherkennung zu aktivieren, will Facebook eine weitere Meldefunktion namens „Nacktbilder von mir“ einführen. Diese sollen Nutzer dann klicken können, wenn sie im sozialen Netzwerk auf freizügige Fotos von sich stoßen, für die sie keine Freigabe erteilt haben. In der Regel handelt es sich um so genannte „Revenge Porns“ also „Rachepornos“, die beispielsweise enttäuschte Ex-Partner oder Partnerinnen ins Netz stellen.

Facebook beschreibt die Software als äußerst intelligent. So soll sie eine Art „digitalen Fingerabdruck“ erstellen, so dass die gemeldeten und gelöschten Fotos auch zukünftig erkannt und ihre Veröffentlichung direkt unterbunden werden kann. Das gilt nicht nur für den Newsfeed, sondern auch für den Messenger. Die Funktion soll auch bei Facebooks Foto-App Instagram zum Einsatz kommen, für WhatsApp würden die Möglichkeiten derzeit noch geprüft.

Der Einsatz der Software wird grundsätzlich als positiv bewertet. Für Erstaunen sorgt der Zeitpunkt der Ankündigung. Noch vor wenigen Wochen hatte Facebook behauptet, eine entsprechende Funktion sei technisch nicht möglich. Dabei ging es um die Forderung eines syrischen Flüchtlings, der vor dem Landgericht in Würzburg versucht hatte, Facebook zur Löschung bestimmter Fotos zu zwingen. Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigen, wurden im Netz für Hetze missbraucht. Innerhalb des Verfahrens hatte Facebook laut Spiegel Online betont, dass die automatische Sperrung abgewandelter Fotos aufgrund fehlender Technik unmöglich sei. Die nun angekündigte Software leistet aber auch genau das.