Englische Woche: Hoffenheim-Bayern mit der besten Sky-Quote, Darmstadt-Leverkusen mit der schlechtesten

Der 27. Bundesliga-Spieltag war zweigeteilt - nicht nur, weil er an zwei Tagen stattfand, sondern auch weil die beiden Tage sehr unterschiedlich erfolgreich für Sky waren. Während es am Dienstag mit 1,62 Mio. Zuschauern einen erneuten Saisonrekord gab, sahen am Mittwoch nur noch 890.000 zu. Die Top-Quote holte dabei die Partie Hoffenheim-FC Bayern, nahezu keine Zuschauer verzeichnete Darmstadt-Leverkusen.