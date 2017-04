„Aktenzechen XY“ wirkt: Möglicher Fahndungserfolg im Mordfall Maria Bögerl nach „Reihe von Hinweisen“ der Zuschauer

Von

Auslöser für den öffentlichen Aufruf bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ sei eine „neue sensationelle Spur“ des Bundeskriminalamtes gewesen, wie Moderator Rudi Cerne zu Beginn der Sendung sagte.

Der stark alkoholisierte Verdächtige hat im vergangenen Sommer im westfälischen Hagen vor zwei Zeugen die Tat gestanden. Die Zeugen haben das Gespräch mit „tatrelevanten Äußerungen zum Fall“, so Michael Bauer von der Polizei in Ulm am Mittwochabend in der ZDF-Sendung, mit einem Handy aufgezeichnet und der Polizei übergeben. „Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein.“, so Bauer weiter.

Sowohl ein Zusammenschnitt dieser Tonaufnahmen als auch ein Phantombild samt Steckbrief wurden in der „Aktenzeichen XY… ungelöst“-Sendung vorgestellt. Am Ende der ZDF-Sendung hieß es bereits, es habe „eine Reihe von Hinweisen“ der TV-Zuschauer gegeben, Überprüfungen konkreter Personen seien bereits am Abend angelaufen. Am frühen Donnerstagmorgen bestätigte das Bundeskriminalamt (BKA) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass es eine Festnahme gegeben hat.

#Fahndung: Festnahme in einem Mordfall aus 2010 – Fahndung von #BKA und PP Ulm beendet. Vielen Dank für die Unterstützung. pic.twitter.com/AJoPWqg4HP — Bundeskriminalamt (@bka) April 5, 2017

Die Kriminalpolizei kläre aktuell, ob es sich bei dem festgenommenen Mann auch um den Tatverdächtigen im Fall Maria Bögerl handelt – derzeit laufe ein DNA-Abgleich, wie etwa Spiegel Online berichtet. Ergebnisse werden zur Mittagszeit erwartet. Eine Sprecherin des BKA habe keine weiteren Angaben zur Identität des Verdächtigen gemacht und sagte lediglich, dass es sich um einen Verdächtigen handelt, nach dem öffentlich gefahndet worden sei, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Entführung und Ermordung der Bankiersfrau Maria Bögerl gelte als „eines der rätselhaftesten Verbrechen der vergangenen Jahre“, so Moderator Rudi Cerne. Im Mai 2010 wurde Maria Bögerl entführt, die Täter verlangten eine Lösegeldsumme von 300.000 Euro – die Übergabe ist jedoch gescheitert. Anfang Juni hat ein Spaziergänger die Leiche Bögerls in einem Wald bei Heidenheim gefunden. Die zweifache Mutter wurde erstochen. Der Fall ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt.

Insgesamt sahen „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am Mittwochabend 5,60 Mio. Leute, der Marktanteil lag bei 17,8%. Das sind für die Sendung die besten Zahlen seit Mitte November, als sogar 6,11 Mio. (19,5%) dabei waren.