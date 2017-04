TV-Briefing für Medienmacher: Gorch Fock-Drama, Maischbergers Publikumsdebatte und tanzende Rentner

Von

+++ ARD +++

Maischberger, 23.30 Uhr: Nach dem Erfolg der ersten Bürger-Sendung, probiert sich die Talkerin an einer zweiten Ausgabe . Das Thema diesmal: „Millionär oder Minijobber: Ist Deutschland ungerecht?“

+++ ZDF +++

Auslandsjournal, 22.15 Uhr: Die Korrespondenten-Sendung des Zweiten stellt unter anderem eine US-Demokratin vor, die den Wählerkontakt sucht, indem sie mit einem Wohnmobil durch Regionen fährt, die überwiegend für Donald Trump gestimmt hatten.

ZDFzoom, 22.45 Uhr: Die Reportage-Sendung beschäftigt sich mit den miesen Tricks dubioser Finanz-Anbieter und –Berater.

+++ RTL +++

stern TV, 22.15 Uhr: Moderation Steffen Hallaschka begrüßt unter anderen ein tanzendes Rentnerpaar, das via Facebook berühmt wurde. Zudem beschäftigt sich die Redaktion mit der Frage wie die Deutschtürken vom türkischem Verfassungs-Referendum denken.



+++ Sat.1 +++

15 Dinge, die Sie über Schokolade wissen müssen, 20.15 Uhr: Ohne Schokolade würde sowohl eine Zeitung nicht erscheinen als auch manche Sendung nicht fertig werden. Die Sat.1-Produktion verspricht viel unnützes Wissen zu der kalorienhaltigen Nervennahrung.

+++ 3Sat +++

Geliebt, gehasst, gejagt – Psychoterror Stalking, 23.40 Uhr: Fast zwölf Prozent aller Menschen in Deutschland werden im Lauf ihres Lebens mindestens einmal gestalkt. In dieser Doku nähert sich 3Sat dem Thema an.

+++ Arte +++

Die große Literatour, 22.30 Uhr: Nach dem Erfolg der ersten Filme, gibt es nun vier neuen Folgen der Dokureihe über John Steinbeck und die USA.

+++ Phoenix +++

Phoenix Runde, 22.15 Uhr: Diesmal beschäftigt sich der Talk mit dem Referendum in der Türkei. Moderatorin Anke Plättner unterhält sich dazu mit Christiane Hoffmann vom Spiegel und Haluk Yildiz von der BIG Partei.



Prime Time-Tipp

Tod einer Kadettin, 20.15 Uhr (ARD). Ein beklemmendes Drama anhand des bekannten Falls der Offiziersanwärterin, die an Bord des Segelschulschiffs Gorch Fock starb. Eine packendes Drama.