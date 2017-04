Spotify verändert Geschäftsmodell: Premium-Kunden bekommen neue Universal-Alben eher

Streaming-Platzhirsch Spotify zieht die Daumenschrauben an. Gratis-Nutzer des Musik-Streaming-Dienstes müssen ab sofort bei neuen Alben des weltgrößten Labels Universal zwei Wochen warten, bis sie in den Hörgenuss von Künstlern wie Lana del Rey, Lady Gaga oder Lorde kommen. Der Deal mit Universal könnte sich auf dem Weg an die Börse als Beschleuniger erweisen.