Jakob Augstein von GQ zum best angezogenen Medienmann gekürt – Kai Diekmann landet auf Platz 2, Burda jr. auf der 3

Für Chefredakteur Tom Junkersdorf scheitern viele deutsche Medien-Macher an „einer Art einheimischen Silicon-Valley-Style“, wie er in einer Mitteilung schreibt. Jakob Augstein hingegen schaffe es „mit souveräner Lässigkeit: Die blauen Anzüge auf Maß, das Hemd tailliert, gern ein Knopf mehr auf. Sein Statement: der bewusste Verzicht auf Manschettenknöpfe.“ Es strahle eine „neue Offenheit“ aus

Daher führe der Freitag-Verleger und SpOn-Kolumnist die Top 10 der bestgekleideten Männer in der Rubrik „Medien Deutschland“ an, die in der Mai-Ausgabe des GQ Gentlemen’s Quartlery präsentiert wird. Den zweiten Platz hat sich der ehemalige Bild-Herausgeber Kai Diekmann gesichert, gefolgt von Jacob Burda – dem 27-jährigen Sohn von Verleger Hubert Burda.

Die vollständige Top 10 der bestangezogenen Männer in der Kategorie Medien Deutschland:

1. Platz: Jakob Augstein (der Freitag)

2. Platz: Kai Diekmann (Ex-Bild)

3. Platz: Jacob Burda (Hubert Burda Media)

4. Platz: Wolfram Winter (Sky)

5. Platz: Jochen Breyer (ZDF)

6. Platz: Ulf Poschardt (Die Welt)

7. Platz: Klaus Brinkbäumer (Der Spiegel)

8. Platz: Florian Boitin (Playboy)

9. Platz: Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)

10. Platz: Oliver Fritz (Bunte)

Neben den am besten gekleideten Medien-Machern wurden in diesem Jahr auch die Best Dressed-Männer in den Kategorien International, Germany, Sport, Influencer, Kultur, Musik, Jetset und Politik gewählt.