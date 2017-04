Größte europäische Jugendstudie „Generation What?“: Junge Leute haben kaum Vertrauen in Medien und Institutionen

Von

In allen befragten Ländern wurde großes Misstrauen gegenüber den eigenen Medien festgestellt. Durchschnittlich sprechen nur zwei Prozent den Medien in ihrem Land völliges Vertrauen aus. Nur 17 Prozent sagen europaweit, dass sie den Medien „mehr oder weniger vertrauen“. Dem stehen europaweit 39 Prozent gegenüber, die „überhaupt kein Vertrauen“ in die Medienlandschaft aufbringen und 41 Prozent, die ihr zumindest skeptisch gegenüberstehen.

Die Skepsis gegenüber den Medien ließ sich in der Studie auch in Deutschland feststellen. Hierzulande ist das Vertrauen in die Medien aber immer noch besser als in vielen anderen europäischen Ländern. Während in Deutschland „nur“ 22 Prozent überhaupt kein Vertrauen in die Medien haben, sind es in Griechenland 71 Prozent, in Italien 48 Prozent und in Frankreich 46 Prozent. Ähnlich niedrige Misstrauenswerte wie in Deutschland zeigen sich sonst nur noch in den Niederlanden (31 Prozent) und Belgien (30 Prozent).

Warum das Misstrauen gegenüber Medien bei der jungen Generation so stark ausgeprägt ist, wurde in der Studie nicht näher untersucht Im Abschlussbericht heißt es:

Es ist nicht auszuschließen, dass man Medien als korrumpierbar einstuft bzw. deren Unabhängigkeit anzweifelt. Auch ist denkbar, dass man bewusste Fehlinformation und Manipulation für möglich hält. Ebenfalls könnte die Vermutung oder Wahrnehmung journalistischer handwerklicher Fehlleistungen eine Rolle spielen.

Alter und Geschlecht haben auf die Ablehnung der Medien keinen Einfluss, auch die Bildung spielt nur eine eher geringe Rolle. Während ca. 16 Prozent der Niedriggebildeten und 19 Prozent der Mittelgebildeten den Medien mehr oder weniger vertrauen, sind es bei den Hochgebildeten immerhin 20 Prozent. Der Unterschied zwischen den Bildungsgruppen fällt in Deutschland allerdings deutlicher aus. Die Ergebnisse zahlreicher Studien zeigen auf, dass die jungen Deutschen mit hoher Bildung seriösere, weniger unterhaltungsorientierte Medien konsumieren und bei der Quellenwahl kompetenter sind. Es fällt ihnen leichter, Medien kritisch zu betrachten, beispielsweise erkennen zu können, ob journalistische Beiträge von kommerziellen oder politischen Interessen geleitet sind. Unter Umständen würden sich die Bildungsklassen in anderen Ländern weniger stark in ihrem Medienverhalten als in Deutschland unterscheiden, heißt es im Abschlussbericht der Studie.

Nicht nur die Medien werden von jungen Europäern misstrauisch beäugt. Zahlreiche Institutionen bekommen in der Studie sehr schlechte Vertrauenswerte. Am schlechtesten schneiden dabei religiöse Institutionen ab. Eine große Mehrheit (86 Prozent) der jungen Europäer bringt ihnen kein Vertrauen entgegen. Ähnlich schlecht schneiden Politik und Medien ab. Den besten Ruf genießen Nicht-Regierungsorgaisationen (NGO).