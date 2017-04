Frauke Petrys „Kampf um Anerkennung“ und ein Interview über Algorithmen und Amor: Tagesspiegel dominiert Blendle-Charts

Er hat den Fragebogen der Dating-Plattform Parship entwickelt, über 15 Millionen Menschen haben ihn auf der Suche nach Liebe ausgefüllt – man könnte sagen, dass Psychologe Hugo Schmale das Liebesleben der Deutschen verändert hat. „Nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch“, sagt dieser im Gespräch mit dem Tagesspiegel rund um Amor und Algorithmen – und hat damit die Spitze der Blendle-Bestseller-Charts gestürmt.

Mit einem tiefgründigen Porträt über die AfD-Chefin Frauke Petry hat sich die Tageszeitung aus Berlin auch den zweiten Platz gesichert. „Alles, was sie will, ist Anerkennung“, schreibt Autor Armin Lehmann. Und dröselt in einem 2.164-Worte-starken-Stück die Sinnkrise von Petry und ihrer Partei auf.

Der Focus wirft unter der Schlagzeile „Jeder Krieg braucht seine Helden. So sehen unsere aus“ einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen der „gefährlichsten und geheimsten Einheit der Bundeswehr“ – und behauptet sich damit auf dem dritten Platz der Blendle-Top-Ten.

Insgesamt führt der Tagesspiegel den Journalismus-Shop mit drei Texten an, die Rekonstruktion des Falls Böhmermann („Recht und Gehetz“) hat sich erneut in den Charts platziert – ebenso wie das Stern-Gespräch mit ARD-Journalist Constantin Schreiber über deutsche Moscheen.