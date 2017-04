trending: Sankt Petersburg, das Brandenburger Tor, „The Biggest Loser“ und niederländische Politiker gegen Gewalt

#trending // News & Themen

Der Anschlag in Sankt Petersburg hat die weltweiten Medien am Montag wieder einmal in Terrror-Alarm versetzt – beinahe schon eine Alarm-Routine. Auf Facebook sorgte ein Livestream vom englischsprachigen Russia Today für die meisten Interaktionen: 3,4 Mio. Video-Abrufe, sowie 77.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es. Likes überwogen in diesem Fall nicht, sondern die Reactions „traurig“ und „wütend“. Weitere Medien, die auf Facebook viele Reaktionen zum Thema St. Petersburg erhielten, waren BBC News, USA Today und Al Jazeera.

Auch in Deutschland dominierten zunächst die nachrichtlichen Berichte: N24 setzte auch wieder auf einen Livestream und erzielte damit über 280.000 Views. Am Abend setzte sich aber die Tatsache, dass das Brandenburger Tor nicht in den Farben Russlands angeleuchtet werden soll, an die Spitze des Nachrichtengeschehens zum Thema Sankt Petersburg. Vor allem die Berliner Zeitung (9.000 Interaktionen) und der Berliner Kurier (4.500) erreichten viele Reaktionen. Besonders in der rechten Szene stieß die durchaus diskutable Entscheidung auf Kritik. So witterte die Identitäre Bewegung direkt ein „Russland-Bashing“. Interessanterweise postete ein AfD-Ortsverband den Text der Identitären in fast identischer Form. Klar, dass ein solches Ereignis von gewissen Kreisen direkt wieder politisch ausgeschlachtet wird.