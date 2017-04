Oath: Verizon verschmilzt AOL und Yahoo zu einem neuen Internet-Unternehmen – doch der Name fällt im Netz sofort durch

Von

Einen Eid, AOL und Yahoo zu einen, haben sich AOL-Chef Tim Armstrong und Yahoo-CEO Marissa Mayer vielleicht nicht geschworen, doch die Einigkeit der zugekauften Töchter will Amerikas größter Mobilfunker Verizon offenbar genau unter diesem Namen demonstrieren: Oath (zu deutsch: Eid).

AOL-Chef Tim Armstrong verkündete die angestrebte Fusion von Verizons Internet-Kronjuwelen, für die der Mobilfunkriese nach Abschluss der Yahoo-Übernahme dann zusammen 9,2 Milliarden Dollar ausgegeben hat, mit dem neuen Logo auf Twitter.

„Mehr als eine Milliarde Kunden, mehr als 20 Marken, ein unaufhaltsames Team. #TakeTheOath. Ab Sommer 2017“, kündigte Armstrong die große Umstrukturierung von Verizons Internetaktivitäten via Twitter an.

Yahoo existiert als Markenname weiter, Marissa Mayer aber vor Ausscheiden

Der frühere Google-Manager, der 2009 als CEO zu AOL stieß, wird Oath als Vorstandschef leiten, während Yahoo-CEO Marissa Mayer im fusionierten Unternehmen erwartungsgemäß keine Rolle mehr spielen wird, wie Kara Swisher beim Techportal re/code berichtet.

Yahoos Portale – Yahoo Finance, Yahoo Sports oder Yahoo News – sollen unter Oath unter ihrem ursprünglichen Markennamen unterdessen weiter bestehen, wie Yahoo selbst erklärt.

Oath fungiert somit als übergeordnete Holding-Gesellschaft, die Verizons Internet-Aktivitäten – darunter auch die Huffington Post und TechCrunch – bündelt. Der Name des neuen Internet-Players kam im Social Web allerdings nicht besonders gut, wie die ersten Tweets beweisen:

AOL & Yahoo will merge to become Oath, because words mean nothing anymore. pic.twitter.com/zmpJ5Lm03V — Matt Lipton (@mattliptoncomic) April 3, 2017

The company will be called „Oath,“ as in „Can you believe my parents still use Oath?“ — Josh Barro (@jbarro) April 3, 2017

Oath is the name of the evil tech company in the sci-fi story you wrote in 7th grade — Old Menchies Liker (@mcdisagree) April 3, 2017

The remnants of Yahoo will be named Altaba and Oath, just like the prophecy foretold — modest proposal (@modestproposal1) April 3, 2017

I tried my hardest with Oath jokes but Tronc is 100x funnier and always will be — Casey Newton (@CaseyNewton) April 3, 2017

I keep reading „Oath“ as „OAuth“ and wondering why AOL would rebrand itself as an authentication protocol. — Esteñ (@esten) April 3, 2017

The post-merger name for AOL-Yahoo will be called Oath. The Twitter page for @oath is, um, just look. — Sumeet Shah (@PE_Feeds) April 3, 2017

wow Oath’s Twitter is good pic.twitter.com/Fqf6XiZKUV — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) April 3, 2017

„Oath.“ Really? — Paul Ardoin (@ardoin) April 3, 2017

10 better names than Oath:

-AOL

-Yahoo

-OAuth

-Legacy Internet Systems

-Oops

-Tronc

-[Remove Adblocker]

-Circa

-how send email?

-¯\_(ツ)_/¯ — Money Badger (@gomoneybadger) April 3, 2017