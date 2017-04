Mit „faktenfinder“ gegen gezielte Falschmeldungen: ARD startet Anti-Fake-News-Portal

Von

Am heutigen Montagvorittag ist das neue Anti-Fake-News-Portal ohne große vorherige Ankündigung gestartet: faktenfinder.tagesschau.de will gezielten Falschmeldungen den Kampf ansagen. „Wir wollen herausfinden, wie groß das Phänomen Fake News in Deutschland tatsächlich ist.“, schreibt Projektleiter und „Tagesschau“-Autor Patrick Gensing in eigener Sache.

Dabei versteht sich der faktenfinder als „ein Knotenpunkt im ARD-Netzwerk, um solche Phänomene zu sammeln.“ Mit „BR-Verifikation“ hat der Bayerische Rundfunk bereits vor einem Monat eine Anti-Fake-News-Einheit ins Leben gerufen, das ZDF setzt im Wahlkampfjahr mit dem crossmedialen „#ZDFcheck17“ ebenfalls auf ein bereichsübergreifendes Recherche-Team, das den Wahrheitsgehalt von Meldungen prüfen soll.

Zum Start von „#ZDFcheck17″ hielt sich Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell und EinsExtra, noch bedeckt: „Die Tagesschau wird angesichts des Wahljahres besondere Anstrengungen unternehmen, um bewusste Falschinformationen aufzufinden und der Öffentlichkeit mit zusätzlicher redaktioneller Recherche geprüfte Fakten zur Verfügung zu stellen.“, so Gniffke damals auf Nachfrage von MEEDIA. „Diese Aktivitäten wollen wir mit den Rechercheteams der ARD-Häuser vernetzen, wo möglich bündeln und unsere Ergebnisse teilen.“

Dabei soll die regionale Kompetenz der ARD eine wichtige Rolle spielen, wie Projektleiter Gensing weiter schreibt. Denn die meisten gezielten Falschnachrichten würden sich zunächst lokal verbreiten – ein entsprechender Beitrag zu dem Thema wurde bei faktenfinder bereits veröffentlicht.

Man wolle Fake News frühzeitig erkennen. Daher achte man bei faktenfinder auch darauf, „welche Nachricht fängt gerade an, sich in kurzer Zeit sehr schnell zu verbreiten, also, entwickelt eine Dynamik?“, so Gensing in einem Interview mit dem Deutschland Radio. Dann stelle man sich die Relevanzfrage: