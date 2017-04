Kinocharts: „Die Schöne und das Biest“ nimmt Kurs auf die Umsatz-Milliarde, in den USA überrascht „Boss Baby“

Von

Weitere 310.000 Besucher sammelte „Die Schöne und das Biest“ von Donnerstag bis Sonntag in den deutschen Kinos ein. Laut Inside Kino sind es insgesamt nun 2,05 Mio. – Platz 2 unter den bisherigen 2017er-Filmen hinter „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ (3,4 Mio.).

Die beiden großen Neustarts folgen auf den Rängen 2 und 3: Animationsfilm „Boss Baby“ lief in rund 600 Kinos an und lockte 270.000 Zuschauer, „Ghost in the Shell“ kam in etwa 530 Locations auf 155.000 bis 160.000 Seher. Inklusive Previews sahen „Boss Baby“ bereits 310.000 Leute. Alle anderen Filme landeten am Wochenende deutlich unter der 100.000er-Marke.

In den USA schubste das „Boss Baby“ „Die Schöne und das Biest“ etwas überraschend von der Spitze der Charts: „Boss Baby“ setzte mit 49,0 Mio. US-Dollar mehr um als erwartet. „Die Schöne und das Biest“ folgt mit 47,5 Mio. knapp dahinter, der zweitstärkste Neuling „Ghost in the Shell“ erreichte 19,0 Mio. US-Dollar – weniger als erwartet.

Weltweit bleibt „Die Schöne und das Biest“ die klare Nummer 1: Weitere 114,0 Mio. US-Dollar sammelte der Disney-Blockbuster in 56 Ländern und Territorien ein – insgesamt nun bereits 876,3 Mio. US-Dollar. In den nächsten zwei bis drei Wochen könnte der Film dann 29. Umsatz-Milliardär der Kino-Historie werden. „Boss Baby“ pumpte grandiose 85,2 Mio. US-Dollar aus 35 Regionen, „Ghost in the Shell“ kam im 53 Ländern auf 59,1 Mio. US-Dollar.