Amazon auf Allzeithochs: Jeff Bezos ist nun schon zweitreichster Mann der Welt

Von

Der Tech-Triumphzug geht weiter. Um beeindruckende 24 Prozent legte Apple im ersten Quartal des Jahres zu und konnte dabei seinen Börsenwert um enorme 145 Milliarden Dollar steigern.

Doch nicht nur der iPhone-Hersteller glänzt – auch hochkapitalisierte Internetaktien legten im ersten Quartal erneut beachtlich zu. Während es Facebook auf einen Kurszuwachs von 23 Prozent bringt, verbuchte Amazon ein Kursplus von ebenfalls respektablen 18 Prozent.

Beide Internet-Schwergewichte konnten in den vergangenen Handelstagen ihre Allzeithochs ebenfalls verbessern und sind in diesen Tagen so wertvoll wie nie: Facebook bringt es damit inzwischen auf einen Börsenwert von 411 Milliarden Dollar, Amazon sogar auf 425 Milliarden.

Der weltgrößte Online-Einzelhändler konnte damit wieder an Berkshire Hathaway vorbeiziehen und sich den vierten Platz der Börsenwelt sichern. Und nicht nur das: Gründer und Konzernchef Jeff Bezos überholte dank seines 17 Prozent-Anteils an Amazon auch Berkshire Hahthway-Chef Warren Buffett als zweitreichsten Mann der Welt.

Auf enorme 76,6 Milliarden Dollar taxiert das US-Wirtschaftsmagazin Bezos‘ Vermögen inzwischen (Warren Buffett bringt es auf 74,9 Milliarden Dollar). Microsoft-Gründer Bill Gates bleibt mit einem Vermögen von 86,7 Milliarden Dollar unterdessen der reichste Mann des Planeten.