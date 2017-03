Stühlerücken bei Facebook: Deutschland-Chefin Marianne Bullwinkel geht, neues Führungsquartett übernimmt

Von

Demnach soll künftig eine neue „Direktorenebene“ die Betreuung der Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz „weiter intensivieren“, wie es in der Mitteilung heißt.

Das Führungsquartett bilden Henner Blömer (Director DACH – Automotive, Financial Services & Telecommunications), Kai Herzberger (Director DACH – eCommerce & Transformational Retail), Oliver Busch (Director DACH – Agencies) und Jin Choi (Director DACH – CPG, Retail & Entertainment.) Die neu geschaffene Direktorenebene berichtet an Martin Ott, Vice President bei Facebook und Managing Director Central Europe. Er wird im Zuge der Neuausrichtung zusätzlich zu seinen überregionalen Aufgaben künftig direkt das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten.

“Marianne hat in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Sie hat das Geschäft im deutschsprachigen Raum ausgebaut und maßgeblich dazu beigetragen, ein starkes Team für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit hervorragendem Know-How aufzubauen.“, so Ott. „Sie hat wichtige Impulse gesetzt und unsere Präsenz im Markt und die Beziehungen mit Kunden, Agenturen und Partnern weiter gestärkt. Wir bedauern es sehr, eine so erfolgreiche und erfahrene Managerin zu verlieren” Mit der neuen Struktur sei das Unternehmen „optimal aufgestellt, um Unternehmen und Agenturen dabei zukünftig noch besser zu unterstützen“, so Ott weiter.