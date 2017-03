„Verstehen Sie Spaß?“: So nimmt Guido Cantz als lebende Leiche die Tatort-Kommissare Axel Prahl und Jan Josef Liefers auf die Schippe

Von

Am 1. April ist es wieder soweit: Die erste Ausgabe der SWR-Produktion „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten startet. Dabei knöpft sich Guido Cantz diesmal ganz besondere Prominente vor: die „Tatort“-Kommissare Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Bei ihren Dreharbeiten zum nächsten Münsteraner „Tatort“ (am 2. April 2017 im Ersten) wurden die beiden von einer Leiche überrascht, die schlichtweg nicht still halten will.

Ob Husten oder Zucken – Prahl und Liefers blieb nichts erspart. Immer wieder mussten die Kommissare die eigentlich sehr kurze Szene neu drehen. „Sind sie auch einer von denen, die schon immer mal Leiche im Tatort sein wollten“, fragt Axel Prahl sichtlich genervt, nachdem er und sein Partner die Szene schon mehrmals durchspielten. Den Höhepunkt erreicht die Szene, als Guido Cantz dann auch noch durch das Entweichen von Darmgasen die beiden Schauspieler völlig von der Rolle bringt.

Wie die beiden Schauspieler Cantz‘ Auftritt verkraftet haben, verraten sie in der Sendung am Samstag. Zu Gast sein werden dann auch Lena Gercke und Joyce Ilg als Lockvögel, die mal im Auto mal in der Werkstatt ihre Opfer zum Verweifeln bringen.