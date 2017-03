TV-Briefing für Medienmacher: Lügenpresse-Doku bei Phoenix, Maybritt Illner und Jan Böhmermann

Fake News, Lügenpresse und der Verlust des Vertrauens in die Presse: Phoenix nähert sich gleich mit mehreren Sendungen diesen Themen an. Was Medienmacher sonst noch heute Abend im TV interessieren dürfte, wer zu Gast bei Jan Böhmermann ist und worüber Maybrit Illner diskutiert, verrät das MEEDIA-TV-Briefing.