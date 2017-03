Trotz „digitalem Medien-Blutbad“: Buzzfeed plant Börsengang für 2018

Die Veröffentlichung des Trump-Dossiers zog in den USA eine breite Debatte über Medien-Ethik nach sich. Zahlreiche traditionelle Medienhäuser wie CNN, die New York Times oder die Washington Post hatten davon abgesehen, das Dossier zu veröffentlichen, obwohl es ihnen ebenfalls vorlag, und kritisierten das Vorgehen von Buzzfeed.

Buzzfeed-Chefredakteur Ben Smith verteidigte die Veröffentlichung. U.a. sagte er, es sei Teil davon, wie er die Arbeit von Reportern im Jahr 2017 sehe.

Buzzfeed hat sein Unternehmen in ein News- und eine Entertainment-Sektion unterteilt und setzt vor allem bei Entertainment voll auf Video-Inhalte. Das Geschäft mit Viral-Inhalten ist aber auch nicht einfach. So hatte die britische Financial Times darüber berichtet, dass Buzzfeed im Jahr 2015 seine Umsatzziele deutlich verfehlt habe. Buzzfeed selbst thematisierte nach der FT-Berichterstattung die Erlösprobleme bei digitalen Medienhäusern und schrieb von einem „digitalen Medien-Blutbad“.