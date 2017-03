trending: die schwächelnde AfD, Stephen Kings Horrorclown und Cristiano Ronaldos Alptraum

#trending // Entertainment Die ersten echten Hinweise darauf, ob aus einem Kinofilm ein großer Blockbuster werden kann, liefern die Abrufzahlen der Trailer im Internet. Wenn es nach diesen Zahlen geht, wird die Neuverfilmung von Stephen Kings „Es“, die erst im September in die Kinos kommt, definitiv ein Megahit. Warner Bros. Pictures baute in den vergangenen Wochen bereits Stück für Stück sehr viel Spannung in den sozialen Medien auf, durch die Veröffentlichung einzelner Fotos bis zu hin zur Ankündigung des Trailers. Der ging am Mittwochabend deutscher Zeit schließlich online – und schlug ein wie eine Bombe. Sagenhafte 45 Mio. Views generierte er allein in den ersten sieben Stunden auf Facebook. Selbst der neue „Spiderman: Homecoming“-Trailer kam am Dienstag und Mittwoch nicht an solche Zahlen heran. Und die 45 Mio. sind natürlich nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zuschauerzahl. Der Trailer ist schließlich auch auf anderen Facebook-Seiten, auf YouTube und auf zahllosen Websites zu sehen – Kinomagazine, Nachrichten-Websites, etc. IT – Official Teaser Trailer What are you afraid of? #ITMovie Posted by IT Movie on Mittwoch, 29. März 2017