Trailer zu „Es“-Neuverfilmung geht viral: Der berühmteste Horror-Clown der Filmgeschichte ist zurück

Fans auf der ganzen Welt freuen sich auf die neue „Es“-Verfilmung. Wie in der neuen MEEDIA-Rubrik #trending festgehalten wird, generierte der gelungene erste Trailer zu „Es“ alleine in den ersten sieben Stunden seit Veröffentlichung 45 Millionen Video-Views bei Facebook. Nach 15 Stunden stand der Video-Views-Zähler bereits bei 72 Millionen. Dazu kommen noch weitere Views, zum Beispiel bei anderen Facebook-Seiten und YouTube. Bei YouTube erzielte der offizielle Trailer bereits über acht Millionen Views. Das Interesse an dem Film ist also gewaltig. Nun wird spannend, wie viele der Trailer-Gucker im Herbst ins Kino gehen, um sich gepflegt zu gruseln.