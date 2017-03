trending: tote Promis, taffe Banalitäten und eine Giraffe, die einfach kein Kind kriegen will

#trending // Worldwide April, die Giraffe, dürfte einen Platz in der Social-Media-Historie sicher haben. Seir Wochen schauen dem Tier rund um die Uhr Hunderttausende, manchmal sogar Millionen via Internet beim Leben zu. Der Grund: April ist schwanger. Das Problem: Schon seit Ende Februar heißt es, es könne nun wirklich jeden Moment so weit sein, dass der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Doch passiert ist seitdem: nichts. Vor allem US-amerikanische Lokal-TV-Sender übertragen das Webcam-Signal aus Aprils Stall im New Yorker Animal Adventure Park seit Februar ununterbrochen auf Facebook. In den besten Zeiten erreichte der Livestream eines einzigen Senders schon fast 5 Mio. Abrufe. Zwar hat inzwischen mangels tatsächlicher Geburt eine gewisse Giraffen-Müdigkeit beim Publikum eingesetzt, aktuelle Streams erreichen aber immerhin trotzdem noch Hunderttausende Views. GIRAFFE BABY WATCH: Keepers say April is closer than ever to giving birth, and we are watching and waiting! The latest: http://www.fox13news.com/trending/244408927-storyVIDEO: Animal Adventure Park Posted by FOX 13 News – Tampa Bay on Dienstag, 28. März 2017