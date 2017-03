„Da fielen ungeheure Sätze“: Constantin Schreibers Moscheen-Report im Stern erobert die Blendle-Charts

„Da fielen ungeheure Sätze“, sagt Constantin Schreiber. Der „Tagesschau“- und „Zapp“-Moderator hat Freitagspredigten in deutschen Moscheen besucht. Und vieles, was er hörte, habe ihn entsetzt. Warum, hat der ARD-Journalist Dagmar Gassen und Kester Schlenz vom Stern erzählt – und dem Nachrichtenmagazin von Gruner + Jahr damit die Spitzenposition in den Blendle-Bestseller-Charts gesichert.

Unter der abwinkenden Schlagzeile „Das Leben ist nun einmal krass“ hat Philosoph Slavoj Žižek einen Gastbeitrag über Political Correctness geschrieben – und ein Plädoyer dafür, warum man sich der Realität stellen soll oder auch muss. „Lasst es uns bitte nicht schönreden“, so sein Aufruf. Er wurde offenbar gehört: Platz 2 für den Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung.

„Majestätsbeleidigung – ja oder nein?“ – mit dieser Frage hat sich der Tagesspiegel auf den dritten Platz der Blendle-Bestseller gesetzt. Der Fall Böhmermann habe vor einem Jahr das deutsch-türkische Verhältnis erschüttert. Doch: „Interne Dokumente der Bundesregierung zeigen: Die Staatsaffäre hätte vermieden können“, schreibt Jost Müller-Neuhof. Und versucht eine Rekonstruktion des umstrittenen Zwists.

Harte Kost auf dem Siegertreppchen – dominiert wurden die Top-Ten des Journalismus-Shops allerdings von zahlreichen Lifehack-Themen: So konnte die Welt am Sonntag etwa mit einem Text zum Intervallfasten („TEILZEIT-Diät, Vollzeit schlank“, Platz 5) punkten, die Geo überzeugte mit einer Geschichte über Gelenke („Geschmeidig bleiben“, Platz 6) und die Gala mit einem Stück über das Schlafverhalten („Na dann, gute Nacht“, Platz 8).

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung konnte sich mit ihrer steilen These – es sei ein Irrglaube, dass Immobilien eine sichere Geldanlage sind – erneut in den Charts platziert. Insgesamt ist der Stern mit zwei Platzierungen in der Top-Ten am häufigsten in den Blendle-Charts vertreten.

Die Blendle-Top-Ten der meistverkauften deutschen Artikel vom 22. bis 28. März 2017: