trending: Die Toten Hosen, der Osterhase und eine Mund-zu-Schnauze-Beatmung

#trending // Social Web

Vor zehn Monaten hätte wohl noch kaum jemand damit gerechnet, dass der biederen Discounter-Kette Netto mal ein Social-Media-Hit gelingen könnte. Doch dann veröffentlichte sie das Video „Netto-Katzen“ und sammelte auf YouTube bis heute 12,7 Mio. Views und auf Facebook 11 Mio. Views ein. Ein riesiger Erfolg, an den das Unternehmen nun mit einem neuen Clip anknüpfen möchte. In dem Animations-Kurzfilm „Die Oster-Überraschung – #DerWahreOsterhase“ wird erzählt, wie der Osterhase entstanden ist. Seit der Veröffentlichung am Samstag kamen bereits 2,4 Mio. YouTube-Abrufe und 6,6 Mio. Facebook-Views zusammen, außerdem über 210.000 Likes, Shares, etc. Das Verhältnis YouTube vs Facebook bei den beiden Clips zeigt übrigens auch sehr deutlich, in welche Richtung sich die Macht im Bewegtbildmarkt derzeit zu entwickeln scheint. Beim Katzen-Video noch ein Vorteil für YouTube, beim Osterhasen nun eine deutliche Führung für Facebook.