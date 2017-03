„Mr. President, Ihre Kommentare sind aufrührerisch …“ – Welt-Zeitungsverband WAN-IFRA ermahnt US-Präsident Donald Trump

So wurde der Brief u.a. von FAZ-Geschäftsführer Thomas Lindner und Valdo Lehari Jr., Verleger des Reutlinger General-Anzeigers und Vize-Präsident des Europäischen Zeitungsverlegerverbands (ENPA) und des BDZV, unterzeichnet. Auch andere Zeitungs-Chefs aus der ganzen Welt haben unterzeichnet. Trumps jüngste Kommentare und der Ausschluss von einigen Medien von einem Presse-Briefing im Weißen Haus würden die Fähigkeit der freien Presse, ihren Aufgaben nachzukommen, ernsthaft einschränken.

„Mr. President, wir sind bestürzt über ihre regelmäßigen Kommentare seit sie ins Amt gewählt wurden, mit denen sie Medien verunglimpfen und einzelne Unternehmen ins Visier nehmen – scheinbar nur aus dem Grund, sie für kritische Berichterstattung über ihre Regierung zu bestrafen“, heißt es in dem Schreiben. Der Verband erinnert den US-Präsidenten in diesem Zusammenhang, dass es die verfassungsmäßig geschützte Aufgabe der freien Presse ist, die Regierungen und gewählte Offizielle zu überprüfen und zur Verantwortung zu ziehen.

Besonders ein Twitter-Kommentar Trumps wird vom Welt-Zeitungsverband als bedenklich herausgegriffen:

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2017