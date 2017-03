Es war kein Hacker-Angriff: Stromausfall in Rechenzentrum legte Spiegel Online lahm

Nutzer von Spiegel Online schauten am Dienstagmorgen in die Röhre. Die Nachrichten-Website war ebensowenig zu erreichen wie die Partnerseite manager-magazin.de oder die App. Die Redaktion verbreitete Nachrichten stattdessen über die Social Media-Kanäle bei Facebook und Twitter. Grund für den Ausfall war ein Stromausfall in einem Rechenzentrum. Ein Hacker-Angriff wird derzeit ausgeschlossen.