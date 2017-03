DerWahreOsterhase: Jung von Matt erzählt wie der Osterhase entstand – und landet damit einen Viral-Hit

Von

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Vor etwa zehn Monaten hat die Edeka-Tochter Netto zusammen mit der Kreativagentur Jung von Matt einen echten Viralhit gelandet. Die inhaltlich eher schwachen, aber dafür umso süßeren „Netto-Katzen“ sammelten auf YouTube bis heute 12,7 Mio. Views und auf Facebook 11 Mio. Views ein (sehen Sie dazu unseren #trending-Newsletter). In dem Video ist zu sehen, wie Katzen beim Einkaufen durch einen Supermarkt schlendern, hüpfen, schleichen und klettern.

Netto hat die gleiche Werbeagentur nun erneut mit der Produktion eines Werbespots beauftragt. Thema diesmal: der Osterhase. Das rührselige und aufwendig produzierte Animationsvideo lüftet das Geheimnis um die Geburt des eierlegenden Hasen. Am Anfang steht ein ungewöhnliches Paar: Hase und Huhn. Beide lernen sich in einer Disco kennen und zeugen den hoppelnden Nachwuchs. Der knuffige Baby-Hase mit den großen Augen hat jedoch unwissend die Gabe seiner Mutter mitbekommen, Eier zu legen. Von den anderen Tieren wird er deshalb gemobbt; erst die Menschen wissen sein Talent zu schätzen. Der Osterhase war geboren.

Die Geschichte weiß offenbar zu überzeugen: Seit der Veröffentlichung am Samstag kamen bereits 3 Mio. YouTube-Abrufe und 8 Mio. Facebook-Views zusammen, außerdem über 210.000 Likes, Shares, etc.

Inhaltlich hat das Video mit der Supermarktkette an sich ebenso wenig zu tun wie die Netto-Katzen. Doch im Netz wird #DerWahreOsterhase gefeiert. Begleitet wird der Spot von einer groß angelegten Kampagne: Auch online, in Zeitungen und Prospekten ist der Netto-Hase in den kommenden Wochen zu sehen.